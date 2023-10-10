ЗМІ: У Німеччині почали розслідування проти ХАМАС через вбивство німецької студентки

Федеральна прокуратура Німеччини розслідує вбивства та захоплення бойовиками ХАМАС заручників з-поміж німецьких громадян під час нападу на Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bild.

Серед підтверджених жертв ХАМАС – 22-річна студентка Каролін Бол з Берліна. Вона загинула разом зі своїм британським хлопцем Денні під час нападу на кібуц Нір Оз поблизу кордону з сектором Гази.

Серед викрадених – 30-річна Шані Лук, чиє нерухоме тіло терористи ХАМАС привезли до Гази. Тривожне відео цієї сцени, зняте на мобільний телефон побачили мільйони людей у соцмережах. ЇЇ доля невідома.

Як пише Bild, зневірені родичі викрадених німців звернулися за допомогою до федерального уряду, багато з них не знають, чи ще живі їхні рідні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина вважає, що її громадяни перебувають серед заручників терористичного угруповання ХАМАС, яке вихідними здійснило напад на Ізраїль.

Нагадаємо, поліція в берлінському районі Нойкьольн протягом суботи двічі розганяла сходини пропалестинської групи Samidoun, яка святкувала масштабну атаку терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль, роздаючи пахлаву.

Одночасно у Берліні та ще кількох містах Німеччини відбулись акції на підтримку Ізраїлю.

Читайте докладну статтю про те, як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні.