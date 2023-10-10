СМИ: В Германии начали расследование против ХАМАС из-за убийства немецкой студентки

Федеральная прокуратура Германии расследует убийства и захват боевиками ХАМАС заложников из числа немецких граждан во время нападения на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bild.

Среди подтвержденных жертв ХАМАС – 22-летняя студентка Каролин Бол из Берлина. Она погибла вместе со своим британским парнем Дэнни во время нападения на кибуц Нир Оз вблизи границы с сектором Газы.

Среди похищенных – 30-летняя Шани Лук, чье неподвижное тело террористы ХАМАС привезли в Газу. Тревожное видео этой сцены, снятое на мобильный телефон увидели миллионы людей в соцсетях. Ее судьба неизвестна.

Как пишет Bild, отчаявшиеся родственники похищенных немцев обратились за помощью к федеральному правительству, многие из них не знают, живы ли еще их родные.

Ранее сообщалось, что Германия считает, что ее граждане находятся среди заложников террористической группировки ХАМАС, которая в выходные совершила нападение на Израиль.

Напомним, полиция в берлинском районе Нойкёльн в течение субботы дважды разгоняла собрание пропалестинской группы Samidoun, которая праздновала масштабную атаку террористической группировки ХАМАС на Израиль, раздавая пахлаву.

Одновременно в Берлине и еще нескольких городах Германии состоялись акции в поддержку Израиля.

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