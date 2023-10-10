Глави МЗС Естонії та Фінляндії провели термінову розмову через пошкодження підводного газогону

Міністри закордонних справ Естонії та Фінляндії провели телефонну розмову у зв’язку з пошкодженням, виявленим на підводному газогоні між країнами у Фінській затоці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у своєму Twitter (X) повідомив глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна.

Тсахкна розповів, що поспілкувався з фінською колегою Еліною Валтонен щодо "тривожної ситуації" у зв’язку з пошкодженням газопроводу Balticconnector між Фінляндією та Естонією.

"Естонія та Фінляндія тісно співпрацюють у розслідуванні цієї ситуації", – зазначив він.

Нагадаємо, у неділю фінський державний оператор газотранспортної системи повідомив про перекриття газогону Balticconnector через підозру в можливому витоку газу.

Згодом фінські ЗМІ повідомили, що у політичному й військовому керівництві Фінляндії допускають причетність Росії до цього інциденту.

Генсек НАТО провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо.

Нііністьо зазначив, що ушкодження газогону та кабелю "ймовірно, стали наслідком зовнішнього впливу".

Газопровід Balticconnector відкрили у грудні 2019 року. Довжина підводної частини Balticconnector від естонського портового міста Палдіскі до фінського Інкоо становить 77 км. Наземна частина займає 55 км в Естонії і 21 км у Фінляндії.

Мета Balticconnector полягала в забезпеченні транспортування газу між Фінляндією, Естонією і Латвією без додаткових витрат й зменшення залежності місцевих ринків від російського "Газпрому".