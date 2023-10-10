Главы МИД Эстонии и Финляндии провели срочный разговор из-за повреждения подводного газопровода

Министры иностранных дел Эстонии и Финляндии провели телефонный разговор в связи с повреждением, обнаруженным на подводном газопроводе между странами в Финском заливе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в своем Twitter (X) сообщил глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Тсахкна рассказал, что пообщался с финской коллегой Элиной Валтонен по поводу "тревожной ситуации" в связи с повреждением газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

"Эстония и Финляндия тесно сотрудничают в расследовании этой ситуации", – отметил он.

Напомним, в воскресенье финский государственный оператор газотранспортной системы сообщил о перекрытии газопровода Balticconnector из-за подозрения в возможной утечке газа.

Впоследствии финские СМИ сообщили, что в политическом и военном руководстве Финляндии допускают причастность России к этому инциденту.

Генсек НАТО провел телефонный разговор с президентом Финляндии Саули Ниинистьо.

Ниинистьо отметил, что повреждения газопровода и кабеля "вероятно, стали следствием внешнего воздействия".

Газопровод Balticconnector открыли в декабре 2019 года. Длина подводной части Balticconnector от эстонского портового города Палдиски до финского Инкоо составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Цель Balticconnector заключалась в обеспечении транспортировки газа между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат и уменьшения зависимости местных рынков от российского "Газпрома".