Топ-дипломат ЕС: Некоторые решения Израиля противоречат международному праву

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль имеет право на самозащиту после нападения ХАМАС, но его действия не должны противоречить международному праву.

Об этом Боррель заявил на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в столице Омана Мускате во вторник, передает корреспондент "Европейской правды".

Топ-дипломат ЕС сказал, что Израиль имеет право на защиту от агрессии, "но он должен делать это в соответствии с международным правом, гуманитарным правом, а некоторые решения противоречат этому международному праву".

"Организация Объединенных Наций уже заявила, что отключение воды, электричества, продовольствия для гражданского населения (сектора Газа. – Ред.) противоречит международному праву", – пояснил он.

Боррель подчеркнул, что реакция Израиля на "варварское нападение, совершенное ХАМАС, вызывает ситуацию, в которой мы должны помнить, что право на защиту должно осуществляться в рамках международного права, что почти все должны соблюдать международное гуманитарное право".

"И ООН, и я лично указывали на то, что в некоторых случаях это не так", – подытожил представитель Евросоюза.

Во вторник главы МИД стран Евросоюза провели экстренную встречу в Омане, на которую пригласили дипломатических представителей Израиля и Палестины.

Как известно, ЕС на протяжении десятилетий является крупнейшим донором палестинского народа. В то же время сразу после нападения ХАМАС на Израиль глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Израиль имеет абсолютное право на самозащиту.

Читайте подробную статью о том, как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.