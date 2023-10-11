Норвегія відправляє літак за своїми громадянами, які хочуть вилетіти з Ізраїлю

Норвегія відправила в аеропорт у Тель-Авіві літак, який забере з Ізраїлю норвезьких громадян, які хочуть виїхати з країни у зв’язку з ескалацією.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила міністерка закордонних справ Аннікен Вітфельд.

Міністерка пояснила, що після ескалації між ХАМАС та Ізраїлем вилетіти з регіону стало складніше, тому Норвегія організувала евакуаційний рейс для своїх громадян, які хочуть повернутися.

"Сьогодні ми відправляємо до Тель-Авіва норвезький літак, щоб забрати додому громадян Норвегії. Ми готували це рішення з Norwegian Air останні кілька днів… Ми розіслали сповіщення зареєстрованим громадянам Норвегії, інформуючи їх про нагоду повернутися додому цим рейсом. Він має вирушити з аеропорту ім. Бен-Гуріона сьогодні увечері", – зазначила Вітфельд.

Організований урядом рейс буде додатковим до звичайних комерційних рейсів, які деякі авіакомпанії ще продовжують виконувати з Тель-Авіва. Норвежцям, які скористаються можливістю, потрібно буде сплатити певні кошти, але суму поки не називають.

Нагадаємо, низка авіакомпаній скасували рейси з Тель-Авіва на невизначений час після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальшої ескалації.

Деякі країни у зв'язку з цим організували евакуаційні рейси для своїх громадян. Серед таких – Польща, яка оголосила, що відправить до Тель-Авіва військово-транспортні літаки. Про таке рішення думають також у Литві.