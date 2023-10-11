Норвегия отправляет самолет за своими гражданами, которые хотят вылететь из Израиля

Норвегия отправила в аэропорт в Тель-Авиве самолет, который заберет из Израиля норвежских граждан, которые хотят уехать из страны в связи с эскалацией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила министр иностранных дел Анникен Витфельд.

Министр объяснила, что после эскалации между ХАМАС и Израилем вылететь из региона стало сложнее, поэтому Норвегия организовала эвакуационный рейс для своих граждан, которые хотят вернуться.

"Сегодня мы отправляем в Тель-Авив норвежский самолет, чтобы забрать домой граждан Норвегии. Мы готовили это решение с Norwegian Air последние несколько дней... Мы разослали уведомления зарегистрированным гражданам Норвегии, информируя их о возможности вернуться домой этим рейсом. Он должен отправиться из аэропорта им. Бен-Гуриона сегодня вечером", – отметила Витфельд.

Организованный правительством рейс будет дополнительным к обычным коммерческим рейсам, которые некоторые авиакомпании еще продолжают выполнять из Тель-Авива. Норвежцам, которые воспользуются возможностью, нужно будет оплатить определенные средства, но сумму пока не называют.

Напомним, ряд авиакомпаний отменили рейсы из Тель-Авива на неопределенное время после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей эскалации.

Некоторые страны в связи с этим организовали эвакуационные рейсы для своих граждан. Среди таких – Польша, которая объявила, что отправит в Тель-Авив военно-транспортные самолеты. О таком решении думают также в Литве.