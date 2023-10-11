Швеція домовляється про евакуаційні рейси для своїх громадян в Ізраїлі

Швеція почала організовувати додаткові можливості вильоту з Ізраїлю для своїх громадян, які опинилися в країні на момент нападу бойовиків ХАМАС і подальшої ескалації.

Про це повідомили в МЗС Швеції, пише "Європейська правда".

У Стокгольмі повідомили, що готують додаткові варіанти вильоту для шведських громадян, які хочуть залишити Ізраїль, координуючись з іншими нордичними державами.

"Причина цього рішення – що безпекова ситуація не покращилася, є ризик додаткової ескалації, а доступних регулярних авіарейсів стало менше", – пояснили у відомстві.

Громадяни, які повідомляли про своє перебування "в Ізраїлі та Палестині", отримають сповіщення від МЗС про доступні варіанти.

Як відомо, низка авіакомпаній скасували рейси з Тель-Авіва на невизначений час після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня і подальшої ескалації.

Деякі країни у зв'язку з цим організували евакуаційні рейси для своїх громадян. Серед таких – Польща, яка оголосила, що відправить до Тель-Авіва військово-транспортні літаки. Про таке рішення думають також у Литві.

Норвегія оголосила, що відправила до Тель-Авіва за своїми громадянами цивільний пасажирський літак, який має вилетіти назад увечері 11 жовтня.