Швеция договаривается об эвакуационных рейсах для своих граждан в Израиле

Швеция начала организовывать дополнительные возможности вылета из Израиля для своих граждан, оказавшихся в стране на момент нападения боевиков ХАМАС и последующей эскалации.

Об этом сообщили в МИД Швеции, пишет "Европейская правда".

В Стокгольме сообщили, что готовят дополнительные варианты вылета для шведских граждан, которые хотят покинуть Израиль, координируясь с другими нордическими государствами.

"Причина этого решения – что ситуация с безопасностью не улучшилась, есть риск дополнительной эскалации, а доступных регулярных авиарейсов стало меньше", – пояснили в ведомстве.

Граждане, которые сообщали о своем пребывании в Израиле и Палестине, получат уведомление от МИД о доступных вариантах.

Напомним, ряд авиакомпаний отменили рейсы из Тель-Авива на неопределенное время после нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей эскалации.

Некоторые страны в связи с этим организовали эвакуационные рейсы для своих граждан. Среди таких – Польша, которая объявила, что отправит в Тель-Авив военно-транспортные самолеты. О таком решении думают также в Литве.

Норвегия объявила, что отправила в Тель-Авив за своими гражданами гражданский пассажирский самолет, который должен вылететь обратно вечером 11 октября.