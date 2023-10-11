Республіканці обрали нового кандидата на посаду спікера Палати представників США

Члени Палати представників США від Республіканської партії в середу вдень обрали нового кандидата на посаду спікера після звільнення з посади Кевіна Маккарті в межах безпрецедентної процедури.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

На третю за ієрархією посаду у США претендує лідер республіканців у нижній палаті Конгресу Стівен Скаліз, обраний від штату Луїзіана. На внутрішньопартійному голосуванні він здобув 113 голосів проти 99 в іншого конкурента Джима Джордана.

Фото: EPA

Демократична партія США напередодні одноголосно висунула своїм кандидатом лідера фракції в Палаті представників Хакіма Джеффріса

Наразі точно невідомо, коли відбудеться голосування за нового спікера Палати представників. У середу вона завершила роботу, так і не розглянувши це питання.

Джерела американських ЗМІ стверджують, що серед республіканців – хоч вони й мають формальну більшість у нижній палаті Конгресу у 221 депутата – не вистачає голосів на підтримку кандидатури Скаліса.

58-річний Стів Скаліс тривалий час є одним із найвпливовіших республіканців у Палаті представників. Він обіймає провідні посади в партії з 2012 року. У 2017-му Скаліс зазнав вогнепального поранення під час нападу, а нині – лікується від раку крові.

Що стосується поглядів Скаліса на Україну, то об’єднання "Республіканці за Україну" поставило йому оцінку В (політик голосував за проукраїнські ініціативи, але не робив прямих заяв на підтримку України).

Нагадаємо, 3 жовтня посади спікера Палати представників позбувся Кевін Маккарті. Це сталось під тиском ультраправого крила своєї Республіканської партії, де його звинуватили в співпраці з демократами й "таємній угоді" щодо допомоги Україні.

Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони, в тому числі і щодо допомоги Україні, до обрання нового спікера.

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