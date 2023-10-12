Промігрантська партія у Нідерландах бойкотувала вшанування жертв терактів в Ізраїлі 

Нідерландська мігрантська партія DENK бойкотувала пам'ятний захід у парламенті країни, присвячений жертвам нещодавніх терактів ХАМАС в Ізраїлі.

Про це, як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Прем'єр-міністр Марк Рютте, який йде у відставку, запросив посла Ізраїлю Моді Ефраїма на захід, в якому взяли участь усі парламентські групи, окрім DENK та фракції BIJ1, що складається з однієї людини. Її засновниця і єдина депутатка Сільвана Сімонс раніше належала до DENK.

"Конфлікт ширший, ніж просто жертви з боку Ізраїлю…У Газі також є жертви, чи не так? Хіба ці матері не рахуються? Хіба ці жінки не рахуються?", – пояснив причину бойкоту представник DENK в інтерв'ю газеті De Telegraaf.

Партія заявила, що її відсутність на заході мотивована тим, що палестинські жертви не були вшановані – незважаючи на те, що партія надіслала офіційний запит до спікера парламенту Віри Бергкамп.

Політсила також висловила невдоволення тим, що вшанування було ініційоване лідером Партії свободи Гертом Вілдерсом, який займає рішучу проізраїльську та антиміграційну позицію.

Раніше DENK вже конфліктувала з прем'єр-міністром Рютте через його реакцію на події в Ізраїлі. Лідер партії Стефан ван Баарле розкритикував підняття ізраїльського прапора на урядових будівлях, заявивши, що це не сприяє деескалації конфлікту.

Він також закликав Рютте дати оцінку діям Ізраїлю, спрямованим на припинення доступу до води, електроенергії та продуктів харчування в секторі Гази.

Нагадаємо, раніше іспанські ліві звинуватили ЄС у подвійних стандартах щодо Ізраїлю і Палестини.

Читайте докладну статтю про те, як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні.