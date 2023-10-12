Партия мигрантов в Нидерландах бойкотировала мероприятие в память о жертвах терактов в Израиле

Нидерландская мигрантская партия DENK бойкотировала памятное мероприятие в парламенте страны, посвященное жертвам недавних терактов ХАМАС в Израиле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Euractiv.

Премьер-министр Марк Рютте, вскоре уходящий в отставку, пригласил посла Израиля Моди Эфраима на мероприятие, в котором приняли участие все парламентские группы, кроме DENK и фракции BIJ1, состоящей из одного человека. Ее основательница и единственный депутат Сильвана Симонс ранее принадлежала к DENK.

"Конфликт шире, чем просто жертвы со стороны Израиля... В Газе также есть жертвы, не так ли? Разве эти матери не считаются? Разве эти женщины не считаются?" – объяснил причину бойкота представитель DENK в интервью газете De Telegraaf.

Партия заявила, что ее отсутствие на мероприятии мотивировано тем, что о палестинских жертвах не вспомнили, несмотря на то, что партия направила официальный запрос спикеру парламента Вере Бергкамп.

Политсила также выразила недовольство тем, что мероприятие было инициировано лидером Партии свободы Гертом Вилдерсом, который занимает решительную произраильскую и антимиграционную позицию.

Ранее DENK уже конфликтовала с премьер-министром Рютте из-за его реакции на события в Израиле. Лидер партии Стефан ван Баарле раскритиковал поднятие израильского флага на правительственных зданиях, заявив, что это не способствует деэскалации конфликта.

Он также призвал Рютте дать оценку действиям Израиля, направленным на прекращение доступа к воде, электроэнергии и продуктам питания в секторе Газы.

Напомним, ранее испанские левые обвинили ЕС в двойных стандартах в отношении Израиля и Палестины.

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