В Германии работают над законом для облегчения депортации нелегалов

Правительство Германии разработало законодательство для облегчения депортации мигрантов, которым не удалось получить убежище, и планирует обсудить с оппозицией меры для решения проблемы миграции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Среди других мер, законодательство предусматривает увеличение максимальной продолжительности содержания под стражей перед депортацией с 10 дней до 28 и, в частности, облегчение депортации людей, которые были приговорены к году и более заключения или являются членами преступной организации.

Это также позволит правоохранителям проводить обыски жилья на предмет наличия документов, благодаря чему будет легче установить личность человека.

Правительство уже разработало законодательство, которое объявляет Молдову и Грузию "безопасными странами происхождения", из-за чего упрощается процедура отказа в предоставлении убежища и депортации искателям убежища из этих стран.

Пытаясь уменьшить количество новых нелегалов и облегчить депортацию, правительство также стремится облегчить возможность беженцам получить работу. Правительство также будет поддерживать местные органы власти, которые будут способствовать привлечению мигрантов к общественным работам.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказался за ограничение нелегальной миграции в страну.

Со своей стороны канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин стремится обуздать нелегальную миграцию с помощью более строгого пограничного контроля.

Также сообщалось, что министры внутренних дел Германии, Польши и Чехии достигли договоренности о создании совместной рабочей группы, которая будет работать под эгидой Европола, для эффективной борьбы с "бесчеловечной контрабандой".

Ранее Германия усилила проверки на границах с Польшей и Чехией

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