ПАРЄ закликала Азербайджан створити умови, щоб вірмени Карабаху повернулися додому

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Азербайджан "створити клімат довіри і матеріальні умови" для того, щоб вірмени з Нагірного Карабаху могли повернутися на батьківщину.

Про це йдеться в ухваленій у четвер резолюції, повідомляє "Європейська правда".

У рішенні ПАРЄ після термінових дебатів Асамблея висловила жаль з приводу "тривалої і постійної нездатності влади Азербайджану запевнити вірменське населення регіону в його безпеці і повній повазі до його прав".

Майже все вірменське населення регіону покинуло батьківщину своїх предків і втекло до Вірменії "через реальну загрозу фізичного винищення, багаторічну політику ненависті в Азербайджані щодо вірмен і відсутність довіри до майбутнього ставлення до них", – зазначили парламентарі.

"Для Азербайджану ще не пізно виправити ситуацію і довести свою добру волю", – додали депутати, відзначивши обіцянки Азербайджану щодо забезпечення прав і свобод вірменських жителів.

Асамблея також заявила, що масовий виїзд майже всього вірменського населення з регіону призвів до "звинувачень і обґрунтованих підозр, що це може бути прирівняно до етнічної чистки".

Відзначивши рішучі заяви Азербайджану, що спростовують такі звинувачення і підозри, Асамблея закликала Баку "не шкодувати зусиль, щоб довести на ділі і на словах, що це не так".

Асамблея попросила азербайджанську владу надати повну і детальну інформацію про заходи, які вже були вжиті і які планують для захисту і зміцнення прав і свобод вірмен з цього регіону відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Серед іншого, Асамблея також закликала Азербайджан уникати проявів нетерпимості або помсти за минулі події, захищати вірменську культурну спадщину регіону, звільнити всіх затриманих представників Нагірного Карабаху, а також всіх вірменських військовополонених, які наразі утримуються в Азербайджані, і дозволити доступ до регіону інституціям та органам Ради Європи.

Якщо Азербайджан не виконає своїх зобов'язань, Асамблея заявила, що у неї не буде "іншої альтернативи, окрім як закликати до ініціювання додаткової спільної процедури між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю у відповідь на серйозне порушення Азербайджаном своїх статутних зобов'язань і поставити під сумнів повноваження азербайджанської делегації на своїй сесії на початку 2024 року".

Нагадаємо, у четвер Вірменія закликала Міжнародний суд ООН накласти нові тимчасові заходи на Азербайджан, щоб запобігти, як стверджує Єреван, "етнічним чисткам" у Нагірному Карабаху.

Після військової операції Азербайджану його залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен, практично все населення Карабаху.

У результаті повернення регіону під контроль Азербайджану так званий президент Карабаху підписав указ про ліквідацію усіх органів влади невизнаної республіки з 1 січня 2024 року.