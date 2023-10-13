ПАСЕ призвала Азербайджан создать условия, чтобы армяне Карабаха вернулись домой

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Азербайджан "создать климат доверия и материальные условия" для того, чтобы армяне из Нагорного Карабаха могли вернуться на родину.

Об этом говорится в принятой в четверг резолюции, сообщает "Европейская правда".

В решении ПАСЕ после срочных дебатов Ассамблея выразила сожаление по поводу "длительной и постоянной неспособности властей Азербайджана заверить армянское население региона в его безопасности и полном уважении его прав".

Почти все армянское население региона покинуло родину своих предков и бежало в Армению "из-за реальной угрозы физического истребления, многолетней политики ненависти в Азербайджане в отношении армян и отсутствия доверия к будущему отношению к ним", – отметили парламентарии.

"Для Азербайджана еще не поздно исправить ситуацию и доказать свою добрую волю", – добавили депутаты, отметив обещания Азербайджана по обеспечению прав и свобод армянских жителей.

Ассамблея также заявила, что массовый выезд почти всего армянского населения из региона привел к "обвинениям и обоснованным подозрениям, что это может быть приравнено к этнической чистке".

Отметив решительные заявления Азербайджана, опровергающие такие обвинения и подозрения, Ассамблея призвала Баку "не жалеть усилий, чтобы доказать на деле и на словах, что это не так".

Ассамблея попросила азербайджанские власти предоставить полную и подробную информацию о мерах, которые уже были приняты и которые планируют для защиты и укрепления прав и свобод армян из этого региона в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Среди прочего, Ассамблея также призвала Азербайджан избегать проявлений нетерпимости или мести за прошлые события, защищать армянское культурное наследие региона, освободить всех задержанных представителей Нагорного Карабаха, а также всех армянских военнопленных, которые в настоящее время удерживаются в Азербайджане, и разрешить доступ в регион институтам и органам Совета Европы.

Если Азербайджан не выполнит своих обязательств, Ассамблея заявила, что у нее не будет "другой альтернативы, кроме как призвать к инициированию дополнительной совместной процедуры между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей в ответ на серьезное нарушение Азербайджаном своих уставных обязательств и поставить под сомнение полномочия азербайджанской делегации на своей сессии в начале 2024 года".

Напомним, в четверг Армения призвала Международный суд ООН наложить новые временные меры на Азербайджан, чтобы предотвратить, как утверждает Ереван, "этнические чистки" в Нагорном Карабахе.

После военной операции Азербайджана его покинули более 100 тысяч этнических армян, практически все население Карабаха.

В результате возвращения региона под контроль Азербайджана так называемый президент Карабаха подписал указ о ликвидации всех органов власти непризнанной республики с 1 января 2024 года.