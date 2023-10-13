У Берліні попри заборону зібралась пропалестинська демонстрація, її розігнали

Поліція Берліна в п’ятницю вдень розігнала демонстрацію на підтримку угруповання ХАМАС, яке напало на Ізраїль, що відбулась попри заборону на подібні акції.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Tagesspiegel.

Як і в попередніх випадках, пропалестинська демонстрація зібралась у берлінському районі Нойкьольн. У ній узяли участь до 150 людей, які скандували гасла на кшталт "Вільна Палестина" й "Аллаху акбар".

Поліція оточила протестувальників і конфіскувала в них прапори Палестини. За даними правоохоронців, демонстранти перешкоджали роботі представників ЗМІ, а один чоловік образив журналістів, назвавши їх "сіоністською пресою".

Фото: Bild

Під час акції також використали піротехнічні засоби й кидали пляшки. Поліція Берліна затримала всього трьох людей, після чого акцію розігнали, й заворушення припинились.

Напередодні Адміністративний суд Берліна заборонив проведення в столиці Німеччини демонстрацій на підтримку атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.

Перед цим німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС в країні.