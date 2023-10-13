В Берлине, несмотря на запрет, собралась пропалестинская демонстрация, ее разогнали

Полиция Берлина в пятницу днем разогнала демонстрацию в поддержку группировки ХАМАС, которая напала на Израиль, состоявшуюся несмотря на запрет на подобные акции.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Tagesspiegel.

Как и в предыдущих случаях, пропалестинская демонстрация собралась в берлинском районе Нойкьольн. В ней приняли участие до 150 человек, которые скандировали лозунги вроде "Свободная Палестина" и "Аллаху акбар".

Полиция окружила протестующих и конфисковала у них флаги Палестины. По данным правоохранителей, демонстранты препятствовали работе представителей СМИ, а один мужчина оскорбил журналистов, назвав их "сионистской прессой".

ФОТО: BILD

Во время акции также использовали пиротехнические средства и бросали бутылки. Полиция Берлина задержала всего трех человек, после чего акцию разогнали, и беспорядки прекратились.

Накануне Административный суд Берлина запретил проведение в столице Германии демонстраций в поддержку атаки террористов ХАМАС на Израиль.

Перед этим немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС в стране.