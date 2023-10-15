Блинкен планирует второй раз за неделю посетить Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует повторный визит в Израиль после турне по шести арабским странам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post.

Второй за неделю визит Блинкена в Израиль запланирован на понедельник – после его визита в Каир, где состоялись переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сисси.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер сообщил журналистам, которые путешествовали с Блинкеном, что глава ведомства возвращается в Тель-Авив "для дальнейших консультаций с израильскими официальными лицами". Миллер не уточнил деталей.

Также Блинкен провел встречу с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Перед этим Энтони Блинкен посещал Израиль 12 октября и заверил премьера Израиля в поддержке со стороны Вашингтона.

Также Блинкен встречался с наследным принцем Саудовской Аравии для обсуждения атак ХАМАС на Израиль.

Кроме того, президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом на фоне подготовки Израиля к операции в секторе Газа.