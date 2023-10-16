Керівна партія Греції зазнала поразки у другому турі місцевих виборів

Консервативна партія влади Греції "Нова демократія" через три місяці після парламентських виборів зазнала поразки у другому турі виборів губернаторів та мерів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Керівна партія програла у двох найбільших містах країни Афінах та Салоніках, а також у п'яти з шести регіонів.

В Афінах з 56% голосів виборців переміг підтримуваний соціалістами академік і політичний неофіт Харіс Дукас, якому програв чинний мер Костас Бакоянніс. Останній є племінником чинного прем'єра Кіріакоса Міцотакіса

Це стало несподіванкою, враховуючи, що в першому турі Бакоянніс набрав понад 41%, трохи не дотягнувши до 43%, необхідних для абсолютної перемоги, проти 14% у Дукаса.

У Салоніках соціаліст Стеліос Ангелудіс, який не був офіційним кандидатом від своєї партії через боротьбу між місцевими партійними функціонерами, легко переміг чинного мера Константіноса Зерваса, набравши 67% голосів.

Ще одної значної поразки консерватори зазнали в регіоні Фессалія, де чинний губернатор Костас Агорастос з 40% програв Дімітрісу Куретасу, якого підтримують як соціалістична партія ПАСОК, так і ліва СІРІЗА.

У першому турі місцевих виборів у Греції були обрані губернатори семи з 13 регіонів: Аттики, Західної Греції, Епіру, Центральної Македонії, Криту, Південних Егейських островів і Центральної Греції.

Переможці виборів у шести із цих семи регіонів були представниками "Нової демократії" або підтримувались нею. Вдалось показати хороший результат і соціалістичній партії ПАСОК, яка на виборах у червні збільшила представництво в парламенті.

Нагадаємо, у Греції на повторних парламентських виборах у червні, оголошених після того, як перші не допомогли виявити більшість, перемогла партія прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія".