Консервативна партія влади Греції очікувано лідирує на місцевих виборах

Консервативна партія влади Греції "Нова демократія" через три місяці після парламентських виборів змогла зберегти перевагу під час обрання керівників і депутатів муніципалітетів і регіонів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації порталу Balkan Insight.

У першому турі місцевих виборів у Греції були обрані губернатори семи з 13 регіонів: Аттики, Західної Греції, Епіру, Центральної Македонії, Криту, Південних Егейських островів і Центральної Греції.

Переможці виборів у шести із цих семи регіонів були представниками "Нової демократії" або підтримувались нею. Вдалось показати хороший результат і соціалістичній партії ПАСОК, яка на виборах у червні збільшила представництво в парламенті.

"Громадяни підтвердили свою довіру до "Нової демократії" та зробленого нею вибору", – заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після оголошення результатів.

Натомість провідна опозиційна ліва партія СІРІЗА зазнала невдачі. Жоден підтримуваний нею кандидат у губернатори регіонів не вийшов до другого туру, і вперше з 2014 року вона не буде змагатись у другому турі за посаду мера Афін.

Не допомогло партії й оновлення керівництва: багаторічний лідер СІРІЗА Алексіс Ципрас після невдачі на парламентських виборах пішов у відставку, його місце посів політичний новачок Стефанос Касселакіс.

Явка на місцевих виборах у Греції була низькою і склала близько 52,50%, причому в Афінах у голосуванні не брали участі близько 70% виборців.

В Афінах другий тур виборів мера відбудеться 22 жовтня. Чинний мер Костас Бакоянніс від "Нової демократії" у першому турі випереджає Харіса Дукаса від ПАСОК (41,35% проти 14,20%).

Нагадаємо, у Греції на повторних парламентських виборах у червні, оголошених після того, як перші не допомогли виявити більшість, перемогла партія прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса "Нова демократія".