Правящая партия Греции потерпела поражение во втором туре местных выборов

Консервативная партия власти Греции "Новая демократия" через три месяца после парламентских выборов потерпела поражение во втором туре выборов губернаторов и мэров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Правящая партия проиграла в двух крупнейших городах страны Афинах и Салониках, а также в пяти из шести регионов.

В Афинах с 56% голосов избирателей победил поддерживаемый социалистами академик и политический неофит Харис Дукас, которому проиграл действующий мэр Костас Бакояннис. Последний является племянником действующего премьера Кириакоса Мицотакиса

Это стало неожиданностью, учитывая, что в первом туре Бакояннис набрал более 41%, немного не дотянув до 43%, необходимых для абсолютной победы, против 14% у Дукаса.

В Салониках социалист Стелиос Ангелудис, который не был официальным кандидатом от своей партии из-за борьбы между местными партийными функционерами, легко победил действующего мэра Константиноса Зерваса, набрав 67% голосов.

Еще одно значительное поражение консерваторы потерпели в регионе Фессалия, где действующий губернатор Костас Агорастос с 40% проиграл Димитрису Куретасу, которого поддерживают как социалистическая партия ПАСОК, так и левая СИРИЗА.

В первом туре местных выборов в Греции были избраны губернаторы семи из 13 регионов: Аттики, Западной Греции, Эпира, Центральной Македонии, Крита, Южных Эгейских островов и Центральной Греции.

Победители выборов в шести из этих семи регионов были представителями "Новой демократии" или поддерживались ею. Удалось показать хороший результат и социалистической партии ПАСОК, которая на выборах в июне увеличила представительство в парламенте.

Напомним, в Греции на повторных парламентских выборах в июне, объявленных после того, как первые не помогли выявить большинство, победила партия премьер-министра Кириакоса Мицотакиса "Новая демократия".