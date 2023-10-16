В Литве четыре человека осквернили украинский флаг

В литовской столице Вильнюсе четверо человек, трое из которых были в состоянии опьянения, осквернили украинский флаг.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает департамент полиции, информирует LRT.

По данным правоохранителей, четыре человека вечером в воскресенье несли украинский флаг, после чего положили его в мусорный бак деревянным древком вверх и, плюнув на него, пошли прочь.

Как указывает полиция, она задержала троих мужчин и одну женщину, после чего взяла их под стражу. Гражданами какой страны или стран они были, не уточняется.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту осквернения символа иностранного государства, что карается штрафом, или ограничением свободы, или арестом, или лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее правоохранители эстонского города Пайде решили не возбуждать уголовное производство в отношении местного жителя, который сорвал украинский флаг возле местного дома музыки и театра и начал топтаться на нем.

В прошлом году, напомним, Харьюский уездный суд Эстонии приговорил мужчину, который топтал украинский флаг, к трем месяцам заключения, которые заменили исправительными работами.