В Латвии возбудили дело из-за возможного участия местной компании в поставках армии РФ

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) провела уголовно-процессуальные действия на объектах, связанных с одним предприятием в Риге и других регионах Латвии, из-за подозрения в предоставлении ресурсов российским вооруженным силам.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на агентство LETA.

По информации агентства, уголовно-процессуальные действия провели в пятницу и субботу на предприятии АО Arta-F, всего – на пяти объектах.

СГБ возбудила уголовный процесс в соответствии со статьей 77.2 Уголовного закона, а именно за возможную косвенную передачу имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте за пределами территории Латвийской Республики, направленном против территориальной целостности Украины.

Во время обысков СГБ изъяла большое количество носителей информации и документов, а также образцы продукции предприятия. Также на объектах, связанных с компанией, были обнаружены денежные средства на сумму более полумиллиона евро.

В течение последних недель в СМИ появилась информация о нескольких случаях возможного сотрудничества латвийских компаний с Министерством обороны России.

В воскресенье, 15 октября, программа Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что медиа оппозиционера Кремля Михаила Ходорковского выявило связь между производителем обмундирования для российской армии и латвийской компанией АО Arta-F, которая, помимо прочего, производит пуговицы и молнии.

По данным Firmas.lv, Arta-F зарегистрирована в 1991 году, а ее уставный капитал составляет 712 641 евро. В 2022 году оборот компании составил 8,062 миллиона евро, а прибыль – 983 930 евро. Реальными бенефициарами компании являются Владислав Андреев и Виталий Андреев.

В Nekā personīga телеканала TV3 говорилось о том, что медиа "Ходорковский Live" с начала войны следит за несколькими производителями, которые снабжают российскую армию. Среди них – холдинг BTK-Group, который считается одним из основных производителей военной одежды в России. Заводы расположены в десяти регионах, а также в Беларуси и Южной Осетии.

По указу Путина, подписанному в 2010 году, холдинг стал центральным поставщиком вооруженных сил. Информация о размерах госзаказа BTK-Group засекречена. Компания также не афиширует широко, что шьет армейскую форму.

Nekā personīga указывает на то, что в интернете есть базы данных, по которым можно отслеживать маршруты логистических грузов. Они содержат информацию об отправителе товара, получателе, описание товара, дату отправки, а также вес груза. На основе этой информации можно оценить, какая часть продукции Arta-F ушла в Россию.

Журналисты медиа Ходорковского подсчитали, что стоимость товаров, отправленных компанией в Россию с начала войны, составляет примерно шесть миллионов долларов США. Большая часть досталась холдингу BTK-Group. "Из этого, конечно, нельзя сделать прямых выводов о том, что все это использовалось при производстве обмундирования для армии оккупантов. Но суммы значительные", – было сказано в программе.

25 сентября СГБ сообщила, что начала дополнительное расследование опубликованной в масс-медиа информации о том, что латвийские компании якобы поставляют на российские военные заводы микросхемы.

В AT Arta-F опровергли информацию о поставках микросхем в Россию. Менеджер по развитию компании Лев Лапкис сообщил агентству LETA, что контракты с Россией были разорваны с началом войны, а до этого микросхемы компанией не производились и не поставлялись для военных целей.

Независимое интернет-издание российских журналистских расследований The Insider ранее писало, что, несмотря на экспортный контроль и санкции, после вторжения России в Украину Латвия продолжает экспортировать в Россию микросхемы на миллионы евро.

Напомним, с начала полномасштабной войны РФ против Украины Служба государственных доходов Латвии возбудила более 200 уголовных дел по фактам нарушения санкций, но пока не смогла наказать ни одного экспортера.