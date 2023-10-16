Міністр фінансів Німеччини заявив про незамінність фінансової підтримки США для України

Федеральний міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер наголосив на важливості продовження фінансової підтримки України з боку США.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

"Дуже важливо, щоб Сполучені Штати також продовжували брати участь у задоволенні фінансових потреб України", – сказав Лінднер у Люксембурзі.

Там європейські міністри фінансів проводять переговори зі своєю американською колегою Джанет Єллен.

Лінднер зазначив, що кошти США є важливим будівельним матеріалом поряд з європейськими зобов'язаннями. Україна повинна продовжувати отримувати підтримку, наголосив німецький міністр.

Нагадаємо, міністерка фінансів США Джанет Єллен під час зустрічі з очільниками фінансових відомств країн Єврозони запевнила, що підтримка України залишається "головним пріоритетом" для Вашингтона на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту.

Єллен підтвердила, що Сполучені Штати підтримують "використання надприбутків російських суверенних активів, заморожених у певних клірингових установах, і використання цих коштів для підтримки України".

Серед іншого, заява Єллен з'явилась на тлі повідомлень, що адміністрація президента США має намір просити у Конгресу виділити понад два мільярди доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.