Министр финансов Германии заявил о незаменимости финансовой поддержки США для Украины

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер отметил важность продолжения финансовой поддержки Украины со стороны США.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

"Очень важно, чтобы Соединенные Штаты также продолжали участвовать в удовлетворении финансовых потребностей Украины", – сказал Линднер в Люксембурге.

Там европейские министры финансов проводят переговоры со своей американской коллегой Джанет Йеллен.

Линднер отметил, что средства США являются важным строительным материалом наряду с европейскими обязательствами. Украина должна продолжать получать поддержку, подчеркнул немецкий министр.

Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен во время встречи с руководителями финансовых ведомств стран Еврозоны заверила, что поддержка Украины остается "главным приоритетом" для Вашингтона на фоне эскалации арабо-израильского конфликта.

Йеллен подтвердила, что Соединенные Штаты поддерживают "использование сверхприбылей российских суверенных активов, замороженных в определенных клиринговых учреждениях, и использование этих средств для поддержки Украины".

Среди прочего, заявление Йеллен появилось на фоне сообщений, что администрация президента США намерена просить у Конгресса выделить более двух миллиардов долларов на помощь Украине и Израилю.