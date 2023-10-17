Віцеканцлер Німеччини закликав карати за публічне схвалення терору ХАМАС

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек виступив за покарання для тих, хто у країні публічно схвалює терор ісламістського угрупування ХАМАС, що атакувало Ізраїль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesschau.

За словами Габека, переважна більшість мусульман у Німеччині також з огидою дивляться на масові вбивства в Ізраїлі з боку ХАМАС.

"Але ті, хто публічно святкує терор ХАМАС в Німеччині та поширює антисемітизм, повинні понести покарання", – переконаний Габек.

Після терористичних атак ХАМАС на Ізраїль у берлінському районі Нойкьольн відбулися акції "святкування", організовані палестинцями. Після цього берлінська влада заборонила будь-які схожі зібрання, побоюючись подальшого прояву екстремістських настроїв.

У неділю в німецькій столиці Берліні попри заборону близько 1000 осіб зібрались на мітинг на підтримку палестинців, який завершився сутичками з поліцією.

Раніше стало відомо, що влада Німеччини вирішила посилити захист єврейських установ в країні на тлі загострення конфлікту на Близькому Сході.

Крім того, німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.

Читайте також: Як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні