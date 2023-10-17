Вице-канцлер Германии призвал наказывать за публичное одобрение террора ХАМАС

Вице-канцлер Германии Роберт Хабек выступил за наказание тех в стране, кто публично одобряет террор исламистской группировки ХАМАС, напавшей на Израиль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

По словам Хабека, подавляющее большинство мусульман в Германии также с отвращением смотрят на массовые убийства в Израиле со стороны ХАМАС.

"Но те, кто публично празднует террор ХАМАС в Германии и распространяет антисемитизм, должны понести наказание", – убежден Хабек.

После террористических атак ХАМАС на Израиль в берлинском районе Нойкёльн состоялись акции "празднования", организованные палестинцами. После этого берлинские власти запретили любые подобные собрания, опасаясь дальнейшего проявления экстремистских настроений.

В воскресенье в немецкой столице Берлине, несмотря на запрет, около 1000 человек собрались на митинг в поддержку палестинцев, который завершился столкновениями с полицией.

Ранее стало известно, что власти Германии решили усилить защиту еврейских учреждений в стране на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Кроме того, немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.

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