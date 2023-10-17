У президента Литви незадоволені, як уряд виконує план посилення армії

Головний радник президента Гітанаса Науседи Кястутіс Будрис заявив, що уряд Литви не дотримується узгоджених на початку року планів розширення збройних сил країни.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв'ю радіостанції Žinių Radijas, повідомляє LRT.

За словами Будриса, програма розвитку системи національної оборони, подана урядом до парламенту, не відповідає рішенням, прийнятим Державною радою оборони, яку очолює президент і до складу якої входять прем'єр-міністр, спікер парламенту, міністр оборони та начальник Генштабу Збройних сил.

"Ми говорили про 2030 рік як кінцевий термін, до якого війська, незалежно від їхнього розміру, повинні бути доведені до повної оперативної готовності, що означає, що вони можуть йти й воювати, мають достатньо резервів і можуть протриматися певну кількість днів", – сказав головний радник Науседи.

Він нагадав, що виходячи з цього, Державна рада оборони ухвалила рішення додатково розширити Сухопутні війська країни до дивізії та виділити на ці цілі додаткові кошти.

"І зараз, коли ми дивимося на проєкт програми (розвитку національної системи оборони), який розробило Міноборони і який був схвалений урядом, ми бачимо, що нічого з цього не залишилося. Немає необхідного фінансування", – додав Будрис.

Наразі уряд пропонує виділити на оборону у 2024 році 2,71% ВВП, з яких 2,52% – з державного бюджету, а решта – так звані внески солідарності, які фінансуються з інших джерел.

За словами радника, він очікує, що комітет Сейму з питань національної безпеки та оборони не схвалить ані проєкт державного бюджету на наступний рік, ані програму розвитку національної системи оборони, яка зараз перебуває на розгляді в парламенті.

Раніше повідомлялося, що Литва протягом двох років завершить будівництво казарм в Пабраде, які призначені для прийому підрозділів НАТО підвищеної бойової готовності.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідери Литви та Німеччини ухвалили спільне комюніке про розгортання німецької бригади в Литві.

Перед цим стало відомо, що Німеччина почне розгортання елементів своєї бригади, яка базуватиметься в Литві, на початку наступного року.

Влітку у Литві схвалили проєкт стратегії громадянського опору, яка передбачає, що до 2025 року половина населення країни повинна бути готова чинити спротив агресору військовим і мирним шляхами.