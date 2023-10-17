У президента Литвы недовольны, как правительство выполняет план усиления армии

Главный советник президента Гитанаса Науседы Кястутис Будрис заявил, что правительство Литвы не придерживается согласованных в начале года планов расширения вооруженных сил страны.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью радиостанции Žinių Radijas, сообщает LRT.

По словам Будриса, программа развития системы национальной обороны, представленная правительством в парламент, не соответствует решениям, принятым Государственным советом обороны, который возглавляет президент и куда входят премьер-министр, спикер парламента, министр обороны и начальник Генштаба Вооруженных сил.

"Мы говорили о 2030 году как конечном сроке, к которому войска, независимо от их размера, должны быть доведены до полной оперативной готовности, что означает, что они могут идти и воевать, имеют достаточно резервов и могут продержаться определенное количество дней", – сказал главный советник Науседы.

Он напомнил, что исходя из этого, Государственный совет обороны принял решение дополнительно расширить Сухопутные войска страны до дивизии и выделить на эти цели дополнительные средства.

"И сейчас, когда мы смотрим на проект программы (развития национальной системы обороны), который разработало Минобороны и который был одобрен правительством, мы видим, что ничего из этого не осталось. Нет необходимого финансирования", – добавил Будрис.

Сейчас правительство предлагает выделить на оборону в 2024 году 2,71% ВВП, из которых 2,52% – из государственного бюджета, а остальные – так называемые взносы солидарности, которые финансируются из других источников.

По словам советника, он ожидает, что комитет Сейма по вопросам национальной безопасности и обороны не одобрит ни проект государственного бюджета на следующий год, ни программу развития национальной системы обороны, которая сейчас находится на рассмотрении в парламенте.

Ранее сообщалось, что Литва в течение двух лет завершит строительство казарм в Пабраде, которые предназначены для приема подразделений НАТО повышенной боевой готовности.

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину лидеры Литвы и Германии приняли совместное коммюнике о развертывании немецкой бригады в Литве.

Перед этим стало известно, что Германия начнет развертывание элементов своей бригады, которая будет базироваться в Литве, в начале следующего года.

Летом в Литве одобрили проект стратегии гражданского сопротивления, которая предусматривает, что к 2025 году половина населения страны должна быть готова сопротивляться агрессору военным и мирным путями.