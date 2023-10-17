У Болгарії через брак доказів з експрем’єра зняли звинувачення у відмиванні грошей

Прокуратура болгарської столиці Софії припинила розслідування у справі так званого "Барселонагейту", в рамках якого у відмиванні грошей звинувачували експрем’єра Бойко Борисова.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал News.bg.

Водночас перед закриттям кримінального провадження наглядові прокурори виділили матеріали в окреме розслідування за чотирма злочинами, а саме – відмивання коштів при збільшенні капіталу іспанської комерційної компанії; відмивання коштів при переказах між фізичними особами з ініціалами R.R. та B.Y.; відмивання коштів при придбанні нерухомості в Турецькій Республіці та при невигідній угоді щодо продажу акцій комерційної компанії.

Досудове провадження було розпочато у 2020 році. Були проведені численні процесуальні та слідчі дії, в тому числі допит понад 20 свідків, включаючи колишніх суддів та колишнього прем'єр-міністра Борисова.

Однак, з огляду на зібрані докази, прокурори прийшли до висновку, що немає доказів, які б остаточно вказували на вчинення злочину, за яким було розпочато досудове провадження, – відмивання грошей, що виразилося в придбанні нерухомості в Барселоні.

Прокуратура вказує, що покази свідків не містять тверджень про те, що Борисов особисто або через посередника замовив здійснення в березні 2013 року операції з купівлі нерухомості в Іспанії – будинку з прибудинковою територією та басейном, розташованого в місті Барселона.

Бухгалтерська експертиза не виявила жодних рухів на рахунках колишнього прем'єр-міністра, які пов'язані з цим провадженням. Згідно з висновком експерта, будинок у Барселоні був придбаний за кошти комерційної компанії, діяльність якої полягає в організації та здійсненні внутрішнього та міжнародного туризму, наданні супутніх туристичних послуг тощо.

Борисов неодноразово заперечував наявність у нього будинку в Барселоні. Слідство у справі затягнулося на роки. У 2022 році прокуратура почала перекладати з іспанської понад 200 сторінок документів. У травні 2023 року колишнього прем'єр-міністра знову викликали на допит. Державне обвинувачення навіть клопотало про зняття імунітету з Борисова. Одного з прокурорів, який здійснював нагляд у справі, було притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Раніше повідомляли, що поліція Каталонії і антикорупційна прокуратура розслідують можливу причетність експрем’єра Болгарії Бойко Борисова до схеми "міжнародного відмивання грошей" з кінцевою точкою у Барселоні.