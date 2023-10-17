В Болгарии за недостатком доказательств с экс-премьера сняли обвинения в отмывании денег

Прокуратура болгарской столицы Софии прекратила расследование по делу так называемого "Барселонагейта", в рамках которого в отмывании денег обвиняли экс-премьера Бойко Борисова.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал News.bg.

В то же время перед закрытием уголовного производства надзорные прокуроры выделили материалы в отдельное расследование по четырем преступлениям, а именно – отмывание средств при увеличении капитала испанской коммерческой компании; отмывание средств при переводах между физическими лицами с инициалами R.R. и B.Y.; отмывание средств при приобретении недвижимости в Турецкой Республике и при невыгодной сделке по продаже акций коммерческой компании.

Досудебное производство было начато в 2020 году. Были проведены многочисленные процессуальные и следственные действия, в том числе допрос более 20 свидетелей, включая бывших судей и бывшего премьер-министра Борисова.

Однако, учитывая собранные доказательства, прокуроры пришли к выводу, что нет доказательств, которые бы окончательно указывали на совершение преступления, по которому было начато досудебное производство, – отмывание денег, выразившееся в приобретении недвижимости в Барселоне.

Прокуратура указывает, что показания свидетелей не содержат утверждений о том, что Борисов лично или через посредника заказал осуществление в марте 2013 года сделки по покупке недвижимости в Испании – дома с придомовой территорией и бассейном, расположенного в городе Барселона.

Бухгалтерская экспертиза не обнаружила никаких движений на счетах бывшего премьер-министра, которые имеют отношение к этому производству. Согласно заключению эксперта, дом в Барселоне был приобретен за средства коммерческой компании, деятельность которой заключается в организации и осуществлении внутреннего и международного туризма, предоставлении сопутствующих туристических услуг и тому подобное.

Борисов неоднократно отрицал наличие у него дома в Барселоне. Следствие по делу затянулось на годы. В 2022 году прокуратура начала переводить с испанского более 200 страниц документов. В мае 2023 года бывшего премьер-министра снова вызвали на допрос. Государственное обвинение даже ходатайствовало о снятии иммунитета с Борисова. Один из прокуроров, который осуществлял надзор по делу, был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее сообщалось, что полиция Каталонии и антикоррупционная прокуратура расследуют возможную причастность экс-премьера Болгарии Бойко Борисова к схеме "международного отмывания денег" с конечной точкой в Барселоне.