Байден отложил визит в Иорданию

Президент США Джо Байден отложил свой визит в Иорданию и запланированную встречу с ее королем Абдаллой II, президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси после взрыва в больнице в секторе Газы, где погибли сотни людей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил Белый дом.

В заявлении говорится, что президент США с нетерпением ждет личной консультации с этими лидерами в ближайшее время и согласился оставаться на регулярной и прямой связи с каждым из них в течение ближайших дней.

"Президент направил свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей во время взрыва в больнице в Газе и пожелал скорейшего выздоровления раненым", – говорится в сообщении.

По словам представителя Белого дома, координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби, решение не ехать в Иорданию приняли после разговоров с лидерами стран и учитывая беспокойство, которое выразил президент Аббас по поводу трехдневного траура.

Ожидается, что Байден посетит в среду Израиль.

Перед этим Байден ранее провел телефонные разговоры с премьером Израиля и главой Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

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