Шольц: антисемітизму немає місця у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у Німеччині не допустять демонстрацій з антисемітськими гаслами і з проявами антисемітизму будуть жорстко боротися.

Як повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда", про це він сказав під час промови у Бундестазі у четвер.

Шольц наголосив, що німецька влада не може допустити акції протесту, де лунають антисемітські гасла і схвалюють насильницькі дії.

"Антисемітизму немає місця у Німеччині, і ми зробимо усе залежне від нас, щоб боротися з ним. Ми зробимо це як громадяни, які несуть політичну відповідальність", – заявив Олаф Шольц.

Нагадаємо, у Берліні другий вечір поспіль сталися заворушення на пропалестинській акції, яка зібралася попри заборону таких демонстрацій. Поліція застосувала перцевий газ і водомет.

Одночасно у Берліні пройшла демонстрація проти антисемітизму, влаштована мешканцями району, де спробували підпалити будівлю єврейської громади.

Тим часом у Франції найвищий суд підтвердив законність заборони пропалестинських демонстрацій.