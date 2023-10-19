У Берліні чергова пропалестинська акція переросла у сутички, поліція застосувала водомет

У районі Берліна Нойкьольн знову пройшла велика пропалестинська демонстрація, що переросла у сутички з поліцією з постраждалими.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Акція від початку була забороненою, але на неї прийшли кілька сотень людей.

У поліції повідомили, що з натовпу почали кидати каміння і пляшки, а також застосовувати піротехніку. У житловому кварталі згоріли вантажівка і кілька автомобілів.

Декілька правоохоронців отримали поранення і травми, постраждалі є і серед протестувальників.

Під час затримань поліція застосувала перцевий газ. Коли протестувальники почали підпалювати серед вулиці випадкові об’єкти, силовики застосували водомет.

Wasserwerfereinsatz jetzt in der Sonnenallee. pic.twitter.com/T8QURZLuH5 — julius geiler (@glr_berlin) October 17, 2023

Кілька сотень протестувальників зібралися також біля МЗС – на акцію проти війни на Близькому Сході. Організаторка достроково завершила подію через те, що "не мала впливу" на фактичних учасників. На акцію зареєструвалися 50 людей, але прийшли кілька сотень.

Die Polizei hat die Demo am Auswärtigen Amt mittlerweile beendet. Die Demonstranten sitzen nun auf der Straße und werden von den Beamten weggetragen. #Gaza #Israel #Palaestine pic.twitter.com/tIItWQIUk9 — Berliner Zeitung (@berlinerzeitung) October 18, 2023

Одночасно у Берліні пройшла демонстрація проти антисемітизму, влаштована мешканцями району, де спробували підпалити будівлю єврейської громади. Прийшли пів сотні людей.

"Ми живемо у цьому районі, тож відчуваємо обов’язок чітко показати, що ми проти цього", – заявила ініціаторка акції Соня Клеверкорн.

Нагадаємо, у ніч на середу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні відбулася пропалестинська акція, учасники якої здійснювали напади на правоохоронців.

Мітинг у неділю за участі близько 1000 осіб теж завершився сутичками з поліцією.

В середині жовтня у Берліні судовим рішенням заборонили акції на підтримку нападу ХАМАС на Ізраїль.