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У Берліні чергова пропалестинська акція переросла у сутички, поліція застосувала водомет

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Четвер, 19 жовтня 2023, 10:03

У районі Берліна Нойкьольн знову пройшла велика пропалестинська демонстрація, що переросла у сутички з поліцією з постраждалими. 

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Акція від початку була забороненою, але на неї прийшли кілька сотень людей.

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У поліції повідомили, що з натовпу почали кидати каміння і пляшки, а також застосовувати піротехніку. У житловому кварталі згоріли вантажівка і кілька автомобілів.

Декілька правоохоронців отримали поранення і травми, постраждалі є і серед протестувальників.

Під час затримань поліція застосувала перцевий газ. Коли протестувальники почали підпалювати серед вулиці випадкові об’єкти, силовики застосували водомет. 

Кілька сотень протестувальників зібралися також біля МЗС – на акцію проти війни на Близькому Сході. Організаторка достроково завершила подію через те, що "не мала впливу" на фактичних учасників. На акцію зареєструвалися 50 людей, але прийшли кілька сотень. 

Одночасно у Берліні пройшла демонстрація проти антисемітизму, влаштована мешканцями району, де спробували підпалити будівлю єврейської громади. Прийшли пів сотні людей. 

"Ми живемо у цьому районі, тож відчуваємо обов’язок чітко показати, що ми проти цього", – заявила ініціаторка акції Соня Клеверкорн. 

Нагадаємо, у ніч на середу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні відбулася пропалестинська акція, учасники якої здійснювали напади на правоохоронців.

Мітинг у неділю за участі близько 1000 осіб теж завершився сутичками з поліцією.

В середині жовтня у Берліні судовим рішенням заборонили акції на підтримку нападу ХАМАС на Ізраїль.

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Німеччина