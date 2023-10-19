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Шольц: антисемитизму нет места в Германии

Четверг, 19 октября 2023, 13:16

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Германии не допустят демонстраций с антисемитскими лозунгами и с проявлениями антисемитизма будут жестко бороться.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время речи в Бундестаге в четверг.

Шольц подчеркнул, что немецкие власти не могут допустить акций протеста, где звучат антисемитские лозунги и одобряют насильственные действия.

"Антисемитизму нет места в Германии, и мы сделаем все зависящее от нас, чтобы бороться с ним. Мы сделаем это как граждане, которые несут политическую ответственность", – заявил Олаф Шольц.

Напомним, в Берлине второй вечер подряд произошли беспорядки на пропалестинской акции, которая собралась несмотря на запрет таких демонстраций. Полиция применила перцовый газ и водомет.

Одновременно в Берлине прошла демонстрация против антисемитизма, устроенная жителями района, где попытались поджечь здание еврейской общины. Пришли полсотни человек.

Тем временем во Франции высший суд подтвердил законность запрета пропалестинских демонстраций.

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