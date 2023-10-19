Власти во Франции подозревают молодежь и детей в фейковых сообщениях о минировании

Правительство Франции угрожает наказанием тем, кто звонит с фальшивыми угрозами о минировании, после того, как ряд ложных тревог привели к эвакуации людей из 15 аэропортов, отмене 130 рейсов и неоднократному закрытию Версальского дворца.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Французские чиновники предполагают, что ответственность за ложные сообщения могут нести молодые люди и дети, тогда как министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти обвинил "маленьких шутников, маленьких клоунов" и пообещал, что их найдут и накажут.

По словам министра, законодательство страны предусматривает наказание за звонки с фальшивыми угрозами в виде лишения свободы на срок до 3 лет и штрафа в размере 45 тысяч евро, а родители несовершеннолетних могут быть привлечены к возмещению ущерба.

"Нам это не нужно. Нам не нужны нарушители спокойствия и психозы в этот момент", – сказал Дюпон-Моретти.

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что в среду поступили фейковые угрозы в адрес 17 аэропортов, что повлекло масштабные сбои в работе, эвакуацию 15 аэропортов, отмену 130 рейсов и многочисленные задержки рейсов.

"Эти ложные сообщения – это не плохие шутки. Это преступления", — написал он в Twitter (X).

Также в среду Версальский дворец в третий раз с субботы стал объектом угрозы взрыва.

Эвакуацию из палаца проводили ранее в субботу днем, а затем во вторник около 13:00 после угроз о минировании, в то время как во Франции был повышен уровень террористической угрозы после убийства в пятницу учителя в Аррасе.

Франция находится в состоянии "чрезвычайной ситуации, связанной с нападением", что является самым высоким уровнем системы бдительности и защиты Vigipirate. На следующий день после нападения, совершенного радикально настроенным исламистом 13 октября, Лувр, крупнейший музей мира, расположенный в самом центре Парижа, оставался закрытым с полудня "по соображениям безопасности".