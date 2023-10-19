В Эстонии во время заседания парламента ночью полиции пришлось вмешаться из-за "пьяного инцидента"

В среду, 18 октября, около полуночи полиция Эстонии была вынуждена выпроводить из здания парламента (Рийгикогу) гостей, которые пришли по приглашению депутатов и мешали своим поведением окружающим.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.ee.

Руководитель полицейского подразделения охраны Рийгикогу Вальтер Панк сообщил, что около полуночи, во время ночного заседания парламента, в кафе произошел инцидент.

"Гости членов Рийгикогу своим поведением мешали окружению и тем самым нарушали внутренний порядок в здании. Один из мужчин вступил в словесную перепалку с депутатом Рийгикогу, после чего полиция выпроводила как депутата, так и двух других людей из здания", – сказал Панк в интервью ERR.

По данным полиции, производство возбуждено не было, поскольку ситуация разрешилась мирно и посетители покинули здание.

"Я считаю, что это очень дурной тон, когда ночью к нам приводят пьяниц, которые в итоге начинают причинять неудобства депутатам. Я призываю вице-спикеров и спикера призвать этого депутата к порядку. Мы обязательно разберемся с этим сегодня (19 октября. – Ред.)", – сказал депутат Рийгикогу Анти Пооламетс.

Давно не было подобной наглости, чтобы охранникам приходилось выпроваживать веселых пьяниц, которых сюда приглашают, которые потом просто слоняются без дела и спят в хмельном угаре", – добавил Пооламетс.

Кроме того, в среду председатель заседания Рийгикогу прервал на пять минут ночное заседание, чтобы выпроводить из зала заснувшего Юку-Калле Райда.

В четверг члены Рийгикогу опубликовали в социальных сетях видео и фотографии, сделанные в кафе Рийгикогу, и фото спящего в зале заседаний Райда.

Напомним, 15 октября в Польше, где проходили парламентские выборы, в Люблинском воеводстве правоохранителям пришлось преследовать члена избирательной комиссии, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

А в Финляндии министру экономики пришлось оспаривать сообщения местных СМИ о том, что он был пьян на службе – и не раз.