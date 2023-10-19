Поліція Берліна повідомила про затримання 174 осіб на пропалестинській демонстрації

Поліція Берліна повідомила у четвер, що у середу ввечері поліція тимчасово затримала 174 людини на пропалестинській демонстрації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

850 поліцейських були залучені для запобігання демонстраціям, де існували побоювання антисемітських підбурювань і насильства. Близько тисячі демонстрантів вийшли на вулиці в середу ввечері. Але лише деякі з них несуть відповідальність за заворушення, часто це певні групи.

Профспілка поліцейських (GdP) говорить про "релігійну війну", яка відбувається на вулицях Берліна: "Той, хто шукає нашого захисту, нашої гостинності і нашого демократичного співіснування, не може виступати проти наших законів і вимагати захисту для себе".

Палестинська ініціатива розкритикувала заборону на демонстрації: "Якщо німецька держава послідовно відмовляє палестинській громаді в базовому праві на протест, публічну жалобу або вираження своєї ідентичності, громадянська непокора майже неминуча". Палестинські групи продовжують закликати до протестів в інтернеті.

Відтак, влада Берліна очікує продовження стихійних демонстрацій і в четвер.

Берлінський комісар з питань антисемітизму Самуель Зальцборн заявив про солідарність німецьких лівих з ісламістами, а Фонд Амадеу Антоніо звинуватив ліві групи, що брали участь у демонстраціях, в антисемітизмі.

Бургомістр Берліна Кай Вегнер відреагував на інциденти останніх кількох днів різкими словами. "Це ганьба, що нам доводиться стикатися з антисемітизмом на наших вулицях", – заявив політик.

Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн закликав вжити суворих заходів проти підбурювання і пропаганди терору.

Як повідомляли, пропалестинська демонстрація у Берліні в середу переросла у сутички з поліцією.

Також у ніч на середу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні відбулася пропалестинська акція, учасники якої здійснювали напади на правоохоронців.

Мітинг у неділю за участі близько 1000 осіб теж завершився сутичками з поліцією.

В середині жовтня у Берліні судовим рішенням заборонили акції на підтримку нападу ХАМАС на Ізраїль.