Поліція Берліна повідомила про затримання 174 осіб на пропалестинській демонстрації
Поліція Берліна повідомила у четвер, що у середу ввечері поліція тимчасово затримала 174 людини на пропалестинській демонстрації.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
850 поліцейських були залучені для запобігання демонстраціям, де існували побоювання антисемітських підбурювань і насильства. Близько тисячі демонстрантів вийшли на вулиці в середу ввечері. Але лише деякі з них несуть відповідальність за заворушення, часто це певні групи.
Профспілка поліцейських (GdP) говорить про "релігійну війну", яка відбувається на вулицях Берліна: "Той, хто шукає нашого захисту, нашої гостинності і нашого демократичного співіснування, не може виступати проти наших законів і вимагати захисту для себе".
Палестинська ініціатива розкритикувала заборону на демонстрації: "Якщо німецька держава послідовно відмовляє палестинській громаді в базовому праві на протест, публічну жалобу або вираження своєї ідентичності, громадянська непокора майже неминуча". Палестинські групи продовжують закликати до протестів в інтернеті.
Відтак, влада Берліна очікує продовження стихійних демонстрацій і в четвер.
Берлінський комісар з питань антисемітизму Самуель Зальцборн заявив про солідарність німецьких лівих з ісламістами, а Фонд Амадеу Антоніо звинуватив ліві групи, що брали участь у демонстраціях, в антисемітизмі.
Бургомістр Берліна Кай Вегнер відреагував на інциденти останніх кількох днів різкими словами. "Це ганьба, що нам доводиться стикатися з антисемітизмом на наших вулицях", – заявив політик.
Федеральний міністр юстиції Марко Бушманн закликав вжити суворих заходів проти підбурювання і пропаганди терору.
Як повідомляли, пропалестинська демонстрація у Берліні в середу переросла у сутички з поліцією.
Також у ніч на середу біля Бранденбурзьких воріт у Берліні відбулася пропалестинська акція, учасники якої здійснювали напади на правоохоронців.
Мітинг у неділю за участі близько 1000 осіб теж завершився сутичками з поліцією.
В середині жовтня у Берліні судовим рішенням заборонили акції на підтримку нападу ХАМАС на Ізраїль.