Полиция Берлина сообщила о задержании 174 человек на пропалестинской демонстрации

Полиция Берлина сообщила в четверг, что в среду вечером полиция временно задержала 174 человека на пропалестинской демонстрации.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

850 полицейских были привлечены для предотвращения демонстраций, где существовали опасения антисемитских подстрекательств и насилия. Около тысячи демонстрантов вышли на улицы в среду вечером. Но лишь некоторые из них несут ответственность за беспорядки, часто это определенные группы.

Профсоюз полицейских (GdP) говорит о "религиозной войне", которая ведется на улицах Берлина: "Тот, кто ищет нашей защиты, нашего гостеприимства и нашего демократического сосуществования, не может выступать против наших законов и требовать защиты для себя".

Палестинская инициатива, однако, раскритиковала запрет на демонстрации: "Если немецкое государство последовательно отказывает палестинской общине в базовом праве на протест, публичный траур или выражение своей идентичности, гражданское неповиновение почти неизбежно". Палестинские группы продолжают призывать к протестам в интернете.

Следовательно, власти Берлина ожидают продолжения стихийных демонстраций и в четверг.

Берлинский комиссар по вопросам антисемитизма Самуэль Зальцборн заявил о солидарности немецких левых с исламистами, а Фонд Амадеу Антонио обвинил левые группы, участвовавшие в демонстрациях, в антисемитизме.

Бургомистр Берлина Кай Вегнер отреагировал на инциденты последних нескольких дней резкими словами. "Это позор, что нам приходится сталкиваться с антисемитизмом на наших улицах", – заявил политик.

Федеральный министр юстиции Марко Бушманн призвал принять строгие меры против подстрекательства и пропаганды террора.

Как сообщалось, пропалестинская демонстрация в Берлине в среду переросла в столкновения с полицией.

В ночь на среду у Бранденбургских ворот в Берлине состоялась пропалестинская акция, участники которой совершали нападения на правоохранителей.

Митинг в воскресенье с участием около 1000 человек тоже завершился столкновениями с полицией.

В середине октября в Берлине судебным решением запретили акции в поддержку нападения ХАМАС на Израиль.