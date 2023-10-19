ЄС задіяв механізм кризового регулювання через загострення на Близькому Сході

Іспанське головування в Раді Європейського Союзу в четвер оголосило про використання механізму інтегрованого політичного реагування на кризові ситуації (IPCR), яке дозволяє прискорити ухвалення рішень у ЄС.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише "Європейська правда".

Іспанське головування ухвалило рішення про використання IPCR після віртуального саміту ЄС, на якому визначили "важливі та невідкладні напрямки роботи", зокрема гуманітарну допомогу, взаємодію з партнерами, питання внутрішньої безпеки та міграції.

Моніторингова функція кризового механізму реагування Євросоюзу діяла з 16 жовтня, нагадують у Раді ЄС.

IPCR – це механізм реагування Ради ЄС на кризові ситуації, який дозволяє ухвалювати швидкі й скоординовані рішення на політичному рівні щодо великих і складних криз із залученням ключових партнерів.

До основних інструментів ухвалення рішень у межах IPCR належать неформальні круглі столи, аналітичні звіти, які надають людям, що ухвалюють рішення, чітку картину поточної ситуації, а також обмін інформацією.

Раніше цей кризовий механізм використовувався, серед іншого, у зв'язку з агресивною війною Росії проти України, пандемією COVID-19 та міграційною кризою.

Нагадаємо, ЄС оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектору Гази постачатимуть гуманітарну допомогу на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту, а також потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.

Читайте також: Як теракти в Ізраїлі змінюють політику ЄС щодо регіону та що робити Україні