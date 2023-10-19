ЕС задействовал механизм кризисного регулирования из-за обострения на Ближнем Востоке

Испанское председательство в Совете Европейского Союза в четверг объявило об использовании механизма интегрированного политического реагирования на кризисные ситуации (IPCR), которое позволяет ускорить принятие решений в ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, пишет "Европейская правда".

Испанское председательство приняло решение об использовании IPCR после виртуального саммита ЕС, на котором определили "важные и неотложные направления работы", в частности гуманитарную помощь, взаимодействие с партнерами, вопросы внутренней безопасности и миграции.

Мониторинговая функция кризисного механизма реагирования Евросоюза действовала с 16 октября, напоминают в Совете ЕС.

IPCR – это механизм реагирования Совета ЕС на кризисные ситуации, который позволяет принимать быстрые и скоординированные решения на политическом уровне по большим и сложным кризисам с привлечением ключевых партнеров.

К основным инструментам принятия решений в рамках IPCR относятся неформальные круглые столы, аналитические отчеты, предоставляющие людям, принимающим решения, четкую картину текущей ситуации, а также обмен информацией.

Ранее этот кризисный механизм использовался, среди прочего, в связи с агрессивной войной России против Украины, пандемией COVID-19 и миграционным кризисом.

Напомним, ЕС объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газы будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, а также утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газы до 75 миллионов евро.

Читайте также: Как теракты в Израиле меняют политику ЕС в отношении региона и что делать Украине.