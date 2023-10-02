В Дании несколько тысяч человек пришли посмотреть на первые F-35 страны
Дания официально отметила прибытие в страну первых четырех многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на авиабазе Скрюдструп.
Об этом сообщили в компании Lockheed Martin, пишет "Европейская правда".
Более 450 правительственных, военных и промышленных лидеров Дании и союзников собрались на торжества по случаю этого события, а более 10 тысяч местных жителей приняли участие в дне открытых дверей Королевских ВВС Дании и наблюдали за новыми самолетами в полете.
Прибытие самолетов отметили их полетом над значительной частью Дании.
Во время церемонии компания Lockheed Martin официально передала сертификат на право собственности на датские истребители F-35 Организации закупок и логистики Министерства обороны Дании.
"Прибытие первого боевого самолета F-35 в Данию является историческим событием для датского оборонного ведомства и Королевских ВВС Дании. Благодаря тесному и профессиональному сотрудничеству между компанией Lockheed Martin, партнерством F-35 и Министерством обороны Дании, оборона страны переступила порог в будущее противовоздушной обороны", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
Дания сыграла решающую роль в программе F-35, присоединившись в 2002 году в качестве партнера на этапе разработки и демонстрации системы, стратегически влияя на технические элементы программы.
Королевские ВВС Дании также предоставили датский F-16 для 461-й летно-испытательной эскадрильи Объединенных ударных истребителей на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, где он выполнял роль самолета-преследователя в рамках программы разработки, испытаний и оценки F-35.
Датская промышленность также внесла свой вклад в производство, разработку и поддержку F-35 и сегодня производит детали и компоненты для каждого из более 3100 самолетов, которые планируют произвести.
На сегодня Дания получила 10 самолетов F-35, четыре из которых сейчас находятся на авиабазе Скрюдструп, а шесть – на авиабазе Люк в Аризоне, где датские пилоты и технические специалисты проходят подготовку. В целом Дания планирует приобрести 27 самолетов F-35.
Ранее стало известно, что до 1 октября 2023 года Дания получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.
Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании.
Дания – одна из стран, которые решили передать Украине свои F-16.