В Дании несколько тысяч человек пришли посмотреть на первые F-35 страны

Дания официально отметила прибытие в страну первых четырех многоцелевых истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на авиабазе Скрюдструп.

Об этом сообщили в компании Lockheed Martin, пишет "Европейская правда".

Более 450 правительственных, военных и промышленных лидеров Дании и союзников собрались на торжества по случаю этого события, а более 10 тысяч местных жителей приняли участие в дне открытых дверей Королевских ВВС Дании и наблюдали за новыми самолетами в полете.

ФОТО: TV SYD

Прибытие самолетов отметили их полетом над значительной частью Дании.

Во время церемонии компания Lockheed Martin официально передала сертификат на право собственности на датские истребители F-35 Организации закупок и логистики Министерства обороны Дании.

"Прибытие первого боевого самолета F-35 в Данию является историческим событием для датского оборонного ведомства и Королевских ВВС Дании. Благодаря тесному и профессиональному сотрудничеству между компанией Lockheed Martin, партнерством F-35 и Министерством обороны Дании, оборона страны переступила порог в будущее противовоздушной обороны", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Дания сыграла решающую роль в программе F-35, присоединившись в 2002 году в качестве партнера на этапе разработки и демонстрации системы, стратегически влияя на технические элементы программы.

Королевские ВВС Дании также предоставили датский F-16 для 461-й летно-испытательной эскадрильи Объединенных ударных истребителей на авиабазе Эдвардс в Калифорнии, где он выполнял роль самолета-преследователя в рамках программы разработки, испытаний и оценки F-35.

Датская промышленность также внесла свой вклад в производство, разработку и поддержку F-35 и сегодня производит детали и компоненты для каждого из более 3100 самолетов, которые планируют произвести.

На сегодня Дания получила 10 самолетов F-35, четыре из которых сейчас находятся на авиабазе Скрюдструп, а шесть – на авиабазе Люк в Аризоне, где датские пилоты и технические специалисты проходят подготовку. В целом Дания планирует приобрести 27 самолетов F-35.

Ранее стало известно, что до 1 октября 2023 года Дания получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.

Как известно, украинские летчики уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании.

Дания – одна из стран, которые решили передать Украине свои F-16.