Шольц косвенно покритиковал Мелони и Сунака: Миграцию не остановить жесткой риторикой

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ключевым инструментом в уменьшении наплыва мигрантов в Европу являются соглашения о репатриации с третьими странами, и раскритиковал лидеров, которые борются с проблемой "жесткой риторикой".

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Проблема нелегальной миграции будет одной из ключевых тем на встрече европейских лидеров на следующей неделе.

Шольц отметил, что соглашения с третьими странами о репатриации мигрантов обеспечат "большую разницу" по сравнению с предыдущими усилиями для уменьшения миграционных потоков.

По его словам, сейчас Германия может предложить больше мотивационных стимулов странам, которые согласятся принимать мигрантов обратно – например, в виде большего количества рабочих виз для квалифицированных работников.

По его словам, сейчас Германия работает над шестью такими соглашениями.

"Во многих странах есть политики, которые пытаются выделяться, утверждая, что мигрантов можно изгнать жесткой риторикой", – заметил Шольц.

Его упрек вероятно адресован прежде всего премьеру Италии Джорджии Мелони, а также премьеру Великобритании Риши Сунаку, которые в начале октября опубликовали в The Times совместную колонку на эту тему, призывая всех "действовать столь же безотлагательно", как и они, для противодействия нелегальной миграции и контрабанде людей.

"Часто именно эти политики видят растущее количество заявок на получение убежища и терпят неудачу, потому что не находят путей сотрудничества со странами происхождения и транзита (мигрантов)", – отметил Шольц.

Впрочем, подобное соглашение Евросоюза с Тунисом, согласованное в этом году, оказалось под угрозой – Тунис вернул средства финансовой поддержки после критики Брюсселя, что страна недостаточно выполняет предусмотренные обязательства.

Напомним, правительство Германии разработало законодательство для упрощения депортации мигрантов, которым не согласовали заявку на убежище.

Тем временем Евросоюз рассматривает возможность расширения военного контингента в Средиземном море, чтобы уменьшить количество лодок с мигрантами из Туниса.