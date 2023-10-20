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У Німеччині виявили понад 1100 злочинів, пов'язаних із нападом ХАМАС на Ізраїль

П'ятниця, 20 жовтня 2023, 19:49

Від початку нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль на початку жовтня німецька поліція зафіксувала понад 1100 правопорушень, пов'язаних із конфліктом.

Про це в п’ятницю заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Відколи Ізраїль розпочав свої бомбардування сектору Гази у відповідь на напад ХАМАС, у великих німецьких містах спалахнули пропалестинські протести, незважаючи на широко розповсюджені заборони.

Як заявила голова МВС Німеччини на пресконференції у Федеральному управлінні кримінальної поліції (BKA) у Вісбадені, інформація про понад 1100 правопорушень – "це попереднє число", причому "розслідування ведуться повсюдно".

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Заступник голови BKA Юрген Петер уточнив, що серед правопорушень були тілесні ушкодження, порушення громадського порядку, підбурювання до ненависті та пошкодження майна, причому насильницьких злочинців серед них – кілька сотень.

Більшість правопорушень у зв’язку із загостренням на Близькому Сході зафіксували у Берліні, де поліція здійснила сотні превентивних арештів на тлі сутичок із пропалестинськими демонстрантами.

Німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.

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