У Німеччині виявили понад 1100 злочинів, пов'язаних із нападом ХАМАС на Ізраїль

Від початку нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль на початку жовтня німецька поліція зафіксувала понад 1100 правопорушень, пов'язаних із конфліктом.

Про це в п’ятницю заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Відколи Ізраїль розпочав свої бомбардування сектору Гази у відповідь на напад ХАМАС, у великих німецьких містах спалахнули пропалестинські протести, незважаючи на широко розповсюджені заборони.

Як заявила голова МВС Німеччини на пресконференції у Федеральному управлінні кримінальної поліції (BKA) у Вісбадені, інформація про понад 1100 правопорушень – "це попереднє число", причому "розслідування ведуться повсюдно".

Заступник голови BKA Юрген Петер уточнив, що серед правопорушень були тілесні ушкодження, порушення громадського порядку, підбурювання до ненависті та пошкодження майна, причому насильницьких злочинців серед них – кілька сотень.

Більшість правопорушень у зв’язку із загостренням на Близькому Сході зафіксували у Берліні, де поліція здійснила сотні превентивних арештів на тлі сутичок із пропалестинськими демонстрантами.

Німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.