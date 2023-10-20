В Германии обнаружили более 1100 преступлений, связанных с нападением ХАМАС на Израиль

С начала нападения группировки ХАМАС на Израиль в начале октября немецкая полиция зафиксировала более 1100 правонарушений, связанных с конфликтом.

Об этом в пятницу заявила министр внутренних дел Нэнси Фезер, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

С тех пор как Израиль начал свои бомбардировки сектора Газа в ответ на нападение ХАМАС, в крупных немецких городах вспыхнули пропалестинские протесты, несмотря на широко распространенные запреты.

Как заявила глава МВД Германии на пресс-конференции в Федеральном управлении уголовной полиции (BKA) в Висбадене, информация о более 1100 правонарушениях – "это предварительное число", причем "расследования ведутся повсеместно".

Заместитель председателя BKA Юрген Петер уточнил, что среди правонарушений были телесные повреждения, нарушение общественного порядка, подстрекательство к ненависти и повреждение имущества, причем насильственных преступников среди них – несколько сотен.

Большинство правонарушений в связи с обострением на Ближнем Востоке зафиксировали в Берлине, где полиция осуществила сотни превентивных арестов на фоне столкновений с пропалестинскими демонстрантами.

Немецкие политики резко раскритиковали демонстрации в Берлине, участники которых радовались нападению боевиков ХАМАС на Израиль, а канцлер Германии Олаф Шольц объявил о запрете поддержки деятельности террористической организации ХАМАС.