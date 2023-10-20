Єврокомісар із питань довкілля отримав український орден "За заслуги"

Європейський комісар із питань довкілля, океанів і рибальства Віргініюс Сінкевічюс, який представляє в Єврокомісїі Литву, був нагороджений орденом "За заслуги" перед Україною.

Про це сам Сінкевічюс повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

Сінкевічюс назвав нагородження українською державною відзнакою "великою честю" й зауважив, що орден належить двом директоратам Єврокомісії, за які він відповідає.

"Це відзнака за їхню непохитну підтримку мужнього українського народу", – додав він.

It is one of my life’s biggest honours to be awarded with the Order of Merit of Ukraine.



I am filled with gratitude.



It has my name on it, but belongs to my team, @EU_ENV & @EU_MARE colleagues, for their unwavering support to brave Ukrainian people. #SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/NNIrJLexQR — Virginijus Sinkevičius (@VSinkevicius) October 20, 2023

32-річний Віргініюс Сінкевічюс раніше працював у кількох литовських державних компаніях, а також два роки очолював Міністерство екології Литви, ставши наймолодшим міністром на цій посаді в історії країни.

Відомо, що Сінкевічюс бере участь у роботі Міжнародної робочої групи щодо екологічних наслідків війни. На початку цього року єврокомісар відвідував Україну, щоб обговорити питання співпраці та допомоги зі сталого відновлення, а також запустити ініціативу "Фенікс" із прискореної відбудови міст.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський призначив державні нагороди міністру промисловості й торгівлі Чехії Йозефу Сікелі, а також голові Генерального штабу чеських Збройних сил Карелу Ржегці.