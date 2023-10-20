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Еврокомиссар по вопросам окружающей среды получил украинский орден "За заслуги"

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Пятница, 20 октября 2023, 22:58

Европейский комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс, который представляет в Еврокомиссии Литву, был награжден орденом "За заслуги" перед Украиной.

Об этом сам Синкевичюс сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Синкевичюс назвал награждение украинской государственной наградой "большой честью" и отметил, что орден принадлежит двум директоратам Еврокомиссии, за которые он отвечает.

"Это награда за их непоколебимую поддержку мужественного украинского народа", – добавил он.

32-летний Виргиниюс Синкевичюс ранее работал в нескольких литовских государственных компаниях, а также два года возглавлял Министерство экологии Литвы, став самым молодым министром на этой должности в истории страны.

Известно, что Синкевичюс участвует в работе Международной рабочей группы по экологическим последствиям войны. В начале этого года еврокомиссар посещал Украину, чтобы обсудить вопросы сотрудничества и помощи по устойчивому восстановлению, а также запустить инициативу "Феникс" по ускоренному восстановлению городов.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил государственные награды министру промышленности и торговли Чехии Йозефу Сикели, а также главе Генерального штаба чешских Вооруженных сил Карелу Ржехке.

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Еврокомиссия