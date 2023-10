Еврокомиссар по вопросам окружающей среды получил украинский орден "За заслуги"

Европейский комиссар по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкевичюс, который представляет в Еврокомиссии Литву, был награжден орденом "За заслуги" перед Украиной.

Об этом сам Синкевичюс сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Синкевичюс назвал награждение украинской государственной наградой "большой честью" и отметил, что орден принадлежит двум директоратам Еврокомиссии, за которые он отвечает.

"Это награда за их непоколебимую поддержку мужественного украинского народа", – добавил он.

It is one of my life’s biggest honours to be awarded with the Order of Merit of Ukraine.



I am filled with gratitude.



It has my name on it, but belongs to my team, @EU_ENV & @EU_MARE colleagues, for their unwavering support to brave Ukrainian people. #SlavaUkraini 🇪🇺🇺🇦 pic.twitter.com/NNIrJLexQR