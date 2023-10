Франція відправить спецрейсом гуманітарну допомогу палестинцям

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна відправить чартерним рейсом термінову гуманітарну допомогу для палестинського населення сектору Гази, який перебуває в блокаді з боку Ізраїлю.

Про це Макрон повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

За словами французького лідера, Париж "організує, щойно це буде можливо, Ми зафрахтуємо, як тільки зможемо, спеціальний рейс з екстреною гуманітарною допомогою для палестинців.

"Таким чином, ми сприятимемо зусиллям Єгипту, підтриманим Сполученими Штатами, завдяки відкриттю пропускного пункту "Рафах", – додав він.

We will charter as soon as we can a special flight with emergency humanitarian aid for the Palestinians.



This way, we will support Egypt's efforts, backed by the United States, thanks to the opening of Rafah.