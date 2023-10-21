Франція відправить спецрейсом гуманітарну допомогу палестинцям

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна відправить чартерним рейсом термінову гуманітарну допомогу для палестинського населення сектору Гази, який перебуває в блокаді з боку Ізраїлю.

Про це Макрон повідомив у соцмережі Twitter (X), пише "Європейська правда".

За словами французького лідера, Париж "організує, щойно це буде можливо, Ми зафрахтуємо, як тільки зможемо, спеціальний рейс з екстреною гуманітарною допомогою для палестинців.

"Таким чином, ми сприятимемо зусиллям Єгипту, підтриманим Сполученими Штатами, завдяки відкриттю пропускного пункту "Рафах", – додав він.

We will charter as soon as we can a special flight with emergency humanitarian aid for the Palestinians.



This way, we will support Egypt's efforts, backed by the United States, thanks to the opening of Rafah. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 20, 2023

Контрольно-пропускний пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом – єдиний непідконтрольний Ізраїлю пункт пропуску до сектору Гази. Єгипет роками обмежував там рух із міркувань безпеки, а також побоюючись напливу палестинських біженців.

На тлі блокади сектору з боку Ізраїлю у відповідь на напад угруповання ХАМАС Єгипет цього тижня погодився відкрити "Рафах". У США в п’ятницю заявили, що очікують на відкриття протягом 48 годин.

Європейський Союз раніше оголосив про організацію "гуманітарного повітряного мосту", за допомогою якого до сектору Гази постачатимуть гуманітарну допомогу на тлі ескалації арабо-ізраїльського конфлікту, а також потроїв розмір гуманітарної допомоги для сектору Гази до 75 мільйонів євро.