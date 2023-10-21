Франция отправит спецрейсом гуманитарную помощь палестинцам
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправит чартерным рейсом срочную гуманитарную помощь для палестинского населения сектора Газа, который находится в блокаде со стороны Израиля.
Об этом Макрон сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".
По словам французского лидера, Париж "организует, как только это будет возможно, мы зафрахтуем, как только сможем, специальный рейс с экстренной гуманитарной помощью для палестинцев.
"Таким образом, мы будем способствовать усилиям Египта, поддержанным Соединенными Штатами, благодаря открытию пропускного пункта "Рафах", – добавил он.
We will charter as soon as we can a special flight with emergency humanitarian aid for the Palestinians.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 20, 2023
This way, we will support Egypt's efforts, backed by the United States, thanks to the opening of Rafah.
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с Египтом – единственный неподконтрольный Израилю пункт пропуска в сектор Газа. Египет годами ограничивал там движение из соображений безопасности, а также опасаясь наплыва палестинских беженцев.
На фоне блокады сектора со стороны Израиля в ответ на нападение группировки ХАМАС Египет на этой неделе согласился открыть "Рафах". В США в пятницу заявили, что ожидают открытия в течение 48 часов.
Европейский Союз ранее объявил об организации "гуманитарного воздушного моста", с помощью которого в сектор Газы будет поставляться гуманитарная помощь на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, а также утроил размер гуманитарной помощи для сектора Газы до 75 миллионов евро.