Франция отправит спецрейсом гуманитарную помощь палестинцам

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна отправит чартерным рейсом срочную гуманитарную помощь для палестинского населения сектора Газа, который находится в блокаде со стороны Израиля.

Об этом Макрон сообщил в соцсети Twitter (X), пишет "Европейская правда".

По словам французского лидера, Париж "организует, как только это будет возможно, мы зафрахтуем, как только сможем, специальный рейс с экстренной гуманитарной помощью для палестинцев.

"Таким образом, мы будем способствовать усилиям Египта, поддержанным Соединенными Штатами, благодаря открытию пропускного пункта "Рафах", – добавил он.

We will charter as soon as we can a special flight with emergency humanitarian aid for the Palestinians.



This way, we will support Egypt's efforts, backed by the United States, thanks to the opening of Rafah.