На Кіпрі ліквідували мережу, що займалась незаконним перевезенням мігрантів і біженців

Поліція Кіпру у понеділок арештувала 10 осіб, підозрюваних у керуванні злочинним угрупуванням, яке займалося незаконним переправленням нелегалів на острів, де фіксують сплеск прибуття мігрантів і біженців.

Як пише "Європейська правда", про це заявили у правоохоронних органах, повідомляє Reuters.

За словами поліції, обвинувачених арештували в різних місцях в західному районі Пафосу за підозрою в змові з метою скоєння злочину, членстві в злочинній організації, торгівлі людьми та відмиванні грошей.

У одного з підозрюваних було знайдено велику суму готівки, повідомили правоохоронці.

Останніми днями кіпрські посадовці неодноразово висловлювали занепокоєння, що стрімке погіршення ситуації з безпекою на Близькому Сході може призвести до різкого збільшення кількості людей, які тікають з цього регіону.

Як заявив представник міністерства внутрішніх справ країни, близько 264 сирійців прибули на вихідних після того, як вирушили з ліванського узбережжя.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда прогнозував, що Європейський Союз може зазнати чергової хвилі міграції через ситуацію в Газі.

Країни Європи у цьому році, за даними ЗМІ, очікують понад мільйон заяв про надання притулку, найбільше з 2016 року.